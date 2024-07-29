اتحاد الإعلاميين اليمنيين ينعي الخبير الاستراتيجي اللبناني الدكتور أمين حطيط
نعى اتحاد الإعلاميين اليمنيين، الدكتور أمين محمد حطيط، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالمقاومة ومواجهة العدو الصهيوني ومن ورائه أمريكا وقوى الاستكبار العالمي.
واعتبر الاتحاد في بيان له وفاة الخبير الاستراتيجي والعسكري اللبناني الدكتور حطيط خسارة كبيرة على محور المقاومة والأمة العربية والاسلامية؛ إذ كان صوتا قويا في مواجهة إعلام العدو والأفكار المغلوطة التي كان يبثها العدو عبر وسائله الإعلامية.
وعبر اتحاد الإعلاميين اليمنيين عن تعازيه لأبناء وأسرة الفقيد في هذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون"
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