نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاجر الشرنوبي تنضم لقائمة أبطال مسلسل "غموض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الملحن وليد سامي، عن انضمام الفنانة هاجر الشرنوبي لأحدث عمل درامي من إنتاجه والذي يحمل اسم "غموض"، والذي من المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.



وشارك وليد سامي جمهوره بصورة له برفقة هاجر الشرنوبي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "انضمام الفنانة هاجر الشرنوبي لمسلسل غموض من إنتاج وليد سامي وإخراج حسام سلامة وتأليف فتحي الجندي مدير التصوير دكتور محمد شفيق".



تعليقات الجمهور على منشور وليد سامي



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، شكله هيبقى جامد، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال وليد سامي



ويذكر أن آخر أعمال وليد سامي أغنية مدلعة والتي تجمعه بإلهام عبد البديع، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

آخر أعمال هاجر الشرنوبي



والجدير بالذكر آخر أعمال هاجر الشرنوبي مسلسل العودة، والذي حاز على إعجاب الجمهور.



ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم شريف سلامة، وليد فواز، تارا عماد، أحمد وإلى، صفاءالطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، ولاء الشريف، سارةنور، وآخرين. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ويتألف من 30 حلقة.