نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رزق يخضع لعملية جراحية.. ما التفاصيل ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت أنباء بشأن خضوع الفنان أحمد رزق خلال الساعات الماضية لعملية جراحية في القولون وأنه في حالة صحية جيدة.

أحالت جهات التحقيق، قضية اتهام نجل الفنان أحمد رزق إلى نيابة الطفل، بعد وفاة عامل دليفري متأثرا بإصابته في حادث تصادم بدارجته النارية، إثر اصطدامه بدارجة نجل الفنان بطريق الشيخ زايد

وقررت جهات التحقيق بالجيزة، استدعاء نجل الفنان أحمد رزق المتهم بدهس عامل الدليفري بدراجته النارية داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد، وذلك عقب وفاة العامل متأثرا بإصابته مساء أمس.



وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه، من تهمة تسببه في إصابة عامل ديليفري بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، في حادث سير عكس الاتجاه بدراجته النارية.

وأوضح التقرير الطبي أن المجني عليه يدعى علاء عماد الدين، مواليد 2003، ودخل المستشفى في 28 مايو الماضي، وكان يعاني من باشتباه بنزيف بالمخ وكان فاقدا للوعي وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالوجه، وتم حجزه، ولم يستجيب للأجهزة والتدخلات الدوائية، وتوفي أمس الجمعة 19 يوليو الجاري.