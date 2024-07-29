ليالي الفنون والأغاني القديمة تبهر الجماهير في دمياط الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة ليالي "صيف بلدنا" في موسمه الرابع، ضمن البرامج الصيفية لوزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

عروض فنية على المسرح الروماني

وفي اليوم الثاني للبرنامج، استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة المنصورة للفنون الشعبية على المسرح الروماني بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة. تضمن العرض باقة متنوعة من الرقصات الاستعراضية مثل: "البدوي، تقاسيم بحري، الفلاحي، السمسمية، صعيدي الأقصر، ومن قلب الدنيا"، بقيادة الفنان أيمن علي.

أغاني الزمن الجميل في رأس البر

على مسرح منطقة اللسان برأس البر، قدمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية مجموعة من أغنيات الزمن الجميل بقيادة المايسترو رجب الشاذلي. تضمنت الأغاني "سمرا يا سمرا، مستنياك، أسمر يا أسمراني، بتسأل ليه عليا، أوعدك، يا واحشني، عيون القلب، وجانا الهوا"، مما أثار تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا.

فقرات إضافية ومشاركات جماهيرية

كما شهدت الفعاليات فقرة رسم على الوجه، وأمسية شعرية قدم خلالها الشاعر أحمد غلوش عددا من قصائده، منها "هي مين هي مصر، وبحبك". استمر أيضًا توافد الرواد على منفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تفاصيل عن تنظيم الفعاليات

فعاليات "صيف بلدنا 4" بدمياط الجديدة يقيمها فرع ثقافة دمياط برئاسة الدكتور فادي سلامة، تحت إشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج. تُقدم العروض يوميًا في التاسعة مساءً حتى نهاية أغسطس المقبل.