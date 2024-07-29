نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون مع طارق الشيخ.. رزان المغربي تطرح "عادي عادي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة رزان مغربي أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم «عادي عادي»، على طريقة «الديو» بتعاون مع المطرب الشعبي طارق الشيخ، والتي طرحتها منذ قليل على "اليوتيوب" وجميع المنصات الرقمية للمحتوى الموسيقي.







تفاصيل أغنية "عادي عادي"



أغنية «عادي عادي» من كلمات وليد نشأت، ألحان أحمد نبيل، ووليد نشأت، وتوزيع شريف الوسيمي، ميكس وماستر خالد رؤوف.



آخر أعمال رزان مغربي



وكان آخر أعمال رزان مغربي هو فيلم ولاد رزق 3 بالسينمات، وشارك في العمل كل من أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، علي صبحي، سيد رجب، إياد نصار، رزان مغربي، نسرين أمين محمد لطفي، وعدد كبير من النجوم ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وايضا مسلسل "الضاحك الباكي"، وظهرت فيه بدور الممثلة الاستعراضية "بديعة مصابني"، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين إلى جانب عمرو عبد الجليل، وعلي رأسهم رزان مغربي وفردوس عبد الحميد وهاجر الشرنوبي، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.