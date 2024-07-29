نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لمتابعة اليوم الثالث من تصفيات الأولمبياد والتي تشهد منافسات مثيرة.

وتأتي المنافسات في كرة اليد، تنس الطاولة والتجديف وكذلك السلاح.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي أبرز مواعيد مباريات اليوم الثالث من أولمبياد باريس 2024.

كرة يد

يخوض المنتخبان المصري والدنماركي قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، وذلك في تمام الثالثة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما تخوض السويد مباراة هامة أمام أسبانيا في تمام الخامسة مساء.

وتلعب فرنسا ضد النرويج في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وأخيرا الأرجنتين أمام المجر في تمام العاشرة مساء

السلاح

تلعب ندى حافظ مباراتها في دور الـ32 في تمام الساعة 11:25، في سلاح السابر

في بينما في سلاح الشيش، يبدأ كل من محمد حمزة وعبد الرحمن طلبة وعلاء الدين أبو القاسم من دور الـ32

التجديف

يشارك الثنائي كل من محمد قوطة وأحمد عبد العال تصفيات الترضية في منافسات التجديف في تمام الساعة 11:40 بتوقيت القاهرة.

تنس الطاولة

يخوض عمر عصر منافسة ضد الإكوادوري ألبيرتو مينو هذا المساء في دور الـ32، في تمام الساعة 21:00.

وكان عصر قد تفوق في دور الـ64 على حساب بطل مدغشقر، ليتأهل إلى دور الـ32 في منافسات تنس الطاولة.

وتطمح البعثة في زيادة الميداليات في أولمبياد باريس 2024، بعد أن حصول المبارز محمد السيد على الأولى، أمس الأحد، بعد الفوز بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح الإيبيه.