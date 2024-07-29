نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس 2024.. ميار شريف تفشل في التأهل وتودع منافسات التنس من دور الـ32 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشلت لاعبة التنس المصرية ميار شريف في تحقيق الانتصار على نظيرتها الدنماركية في المباراة التي جرت مؤخرًا ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ميار شريف تفشل في التأهل وتودع أولمبياد باريس من دور الـ32

وقد أقيمت أولمبياد باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس في مدينة باريس، عاصمة فرنسا.

وخسرت ميار شريف أمام لاعبة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، مما أدى إلى خروجها من المنافسات في الدور الأول من البطولة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك في أولمبياد باريس بـ 148 لاعبًا ولاعبة أساسيين بالإضافة إلى 16 لاعبًا احتياطيًا، ليبلغ إجمالي عدد اللاعبين 164 في 22 رياضة. وتعد بعثة مصر في هذه الدورة الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا.