نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: خيبة باريس قوية في تنظيم الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أولمبياد باريس سوف يتم تصنيفها من أسوأ البطولات تنظيميًا، في ظل شكاوى معظم البعثات المشاركة من أمور عديدة، مشيرًا إلى أن البطولة شهدت بعض الأخطاء الإدارية من جانب مسئولي الاتحادات المصرية، مبديًا في الوقت ذاته بتحقيق البرونزية الأولى للبطل المصري محمد السيد.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هناك سوء تنظيم واضح و(خيبة فرنسا في تنظيم الأولمبياد قوية)، وهذا ما يدل على أن الدول العربية والإفريقية والآسيوية أفضل بكثير في التنظيم، وشاهدنا مصر وقطر والسعودية وتونس والمغرب والإمارات في تنظيم البطولات القارية والدولية.. وفرنسا تفشل في تنظيم البطولة بشكل واضح حتى الآن منذ اليوم الأول".

وأضاف: "فرنسا لو اعتذرت عن تنظيم البطولة الأولمبية قبل الانطلاق بـ3 أشهر، وكان سيتم تنظيم البطولة في العاصمة الإدارية المصرية بشكل مُبهر، في ظل الامكانيات التي تتوافر لدينا حاليًا، ونحن جاهزون لاستقبال كل أبطال العالم، نحن لدينا (جلد ذات) مع الغرب، ولكن لدينا بنية قوية وعقول مستنيرة وامكانيات ضخمة ووسائل نقل وفنادق على أعلى مستوى وأفضل منهم بمراحل".