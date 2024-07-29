نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: زيزو لم يرتكب خطأ فادح.. والأهلي سيندم على النني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد سيد زيزو الذي يشارك مع منتخب مصر الاوليمبي لم يرتكب خطأ فادح، هناك لاعبين يكونوا في حالة غضب أثناء خروجهم من الملعب، وهناك نجوم كثيرة في الأهلي والزمالك وغيرهم قاموا بنفس الامر عند خروجهم، ويتم احتواء الامور سريعا مع المدير الفني.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "زيزو شعر بأنه لم يكن في أفضل مستوياته، ويريد الاستمرار في الملعب من أجل تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، ويشعر بأنه سيكون له بصمة، وهو سر حزنه لمغادرة الملعب اثناء التغيير، لكن هناك البعض يريد اثارة المشاكل، وتحويل الامور إلى "أهلي وزمالك".

واضاف: "زيزو نجم كبير وأخطأ بالفعل، لكن المدربين تستوعب غضب اللاعبين، واللاعب ذهب للمنتخب الأوليمبي وتواجد معهم في باريس من أجل صناعة انجاز للكرة المصرية، وهو لاعب ملتزم وغير معتاد مطلقا على صناعة أي مشكلة، ولم يخرج عن النص مطلقا مع الزمالك، وهو خطأ صغير والمدرب تجاوز الأمر، وأتمنى من البعض عدم (الافورة) في هذا الموضوع".

وتابع: "محمد النني لاعب رائع وحالة جيدة، واندهش جدا عندما أسمع عن رفض مارسيل كولر التعاقد معه وضمه للأهلي، وهو (كواليتي) رائع وإضافة قوية لاي نادٍ، لا نمتلك في مصر 4 لاعبين مثله، لديه قوة ورؤية وسيطرة على الملعب، وهو من نجوم منتخب مصر الاوليمبي مع حمزة علاء".

وأكمل: "الأهلي سيندم لو لم يتعاقد مع النني، لأنه قادر على اللعب بشكل قوي لمدة موسمين أو ثلاثة، وأيضا بعد رحيل أليو ديانج، والنني كواليتي ليس موجود في الأهلي، مع احترامي لـ محمد علي بن رمضان وغيرهم، والنني لا يقل عن هؤلاء".