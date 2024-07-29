أبو العلا: زيزو دوره مؤثر مع المنتخب الأولمبي..وأرقامه تتحدث عن نفسها

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأبيض، له دور مؤثر للغاية مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

وقال أبو العلا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "زيزو دوره كبير ومؤثر مع المنتخب الأولمبي وهناك حملة غريبة خلال اليومين الماضيين وهجوم غير مبرر على نجم نادي الزمالك فهو أفضل لاعب في الدوري المصري وأرقامه تتحدث عن نفسها".

واختتم: "يجب دعم المنتخب الأولمبي بدلا من الهجوم على زيزو لأن دوره مع اللاعبين كبير للغاية سواء فنيا أو معنويا فهو لاعب ملتزم وكان حريص على تواجده مع الفراعنة في أولمبياد باريس وايضا نادي الزمالك أثبت بأنه يساند المنتخبات الوطنية".