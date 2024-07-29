نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف وجهة أشرف بن شرقي المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد منعم بلمقدم الناقد الرياضي المغربي أن أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك والريان القطري السابق لديه أكثر من عرض خارجي في الفترة المقبلة بعد الرحيل عن الريان القطري.

رحيل بن شرفي عن الريان

ورحل أشرف بن شرقي عن صفوف فريق الريان القطري بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الماضي.

تصريحات الناقد منعم بلمقدم

وقال منعم بلمقدم الناقد الرياضي المغربي عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أنه من الصعب عودة إلى الدوري المغربي أو الانتقال إلى نادي الوداد المغربي في الفترة المقبلة.

وأضاف: أشرف بن شرقي يترقب أكثر من عرض من الخليج والدوري التركي في الموسم المقبل.