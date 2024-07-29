نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس 2024.. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد الدنمارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة اليد عن موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك في ثاني مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024.

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز في أول مبارياته على المجر بنتيجة 35 - 32.

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن منافسات المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

وحقق منتخب رجال كرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور الفوز على المنتخب الياباني وديا بنتيجة 32 - 26 استعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخه، حيث شارك 7 مرات من قبل في أعوام و1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

موعد مباراة مصر والدنمارك في كرة اليد في أولمبياد باريس 2023

من المقرر أن تقام مباراة مصر والدنمارك يوم الإثنين 29 يوليو 2024 في ثاني المواجهات في أولمبياد باريس 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.