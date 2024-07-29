نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: كييزا يفكر في البريميرليج وماركا تعلق على انقاذ اسبانيا امام نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 29-07-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم الأثنين وفق ما يلي:- ليكيب فئة الذهب

فشل ذريع لجيمناستيك الفرنسي

بيلز اميركية في باريس

اليوم الثالث من الاولمبياد

بوريل يمنح ​فرنسا​ ثامن ميدالية

بوشار ميدالية مميزة للغاية لاجازيتا ديلو سبورت مارتينيغي الساحر ذهب

لدينا اهداف عظيمة

فونسيكا نحن الآن هنا

شارك دوغلاس لويز للمرة الاولى مع اليوفي كورييري ديلو سبورت الضفدع

كييزا يفكر باليريمييرليغ

فوفانا: الميلان ينطلق من جديد

كومو يأخذ فاران

نابولي وكفارا قصة جميلة

الفتى الذهبي ماركا رافا في منزله

جائزة بلجيكا هاميلتون يفوز بعد تجريد راسل من الفوز بسبب وزن السيارة

اليكسيا تنقذ اسبانيا امام نيجيريا

سيدات اسبانيا تفزن على الصين 90-89 آس اليكسيا الساحرة

اسبانيا 1-0 نيجيريا

اسبانيا تصنع التاريخ

فرحة راسل قابلها تجريده من الفوز

نادال وديوكوفييتش سيتواجهان في الدور المقبل

غولر واندريك معًا في شيكاغو موندو ديبورتيفو السحرة (نادال- ليبرون جايمس- سيمون بايلز )

جولة نيكو المعلقة بيلد بشكل غير مباشر نصيحة من نجم ليفربول موجهة ضد كلوب ذا صن من خارج هذا العالم تم وصف جورجينا روديغيز بملكة جمال الكون بعد ان شاركت صور عل البحر إلى جانب كريستيانو رونالدو على السرير