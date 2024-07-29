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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: كييزا يفكر في البريميرليج وماركا تعلق على انقاذ اسبانيا امام نيجيريا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 29-07-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم الأثنين وفق ما يلي:-
ليكيب
- فئة الذهب
- فشل ذريع لجيمناستيك الفرنسي
- بيلز اميركية في باريس
- اليوم الثالث من الاولمبياد
- بوريل يمنح فرنسا ثامن ميدالية
- بوشار ميدالية مميزة للغاية
لاجازيتا ديلو سبورت
- مارتينيغي الساحر ذهب
- لدينا اهداف عظيمة
- فونسيكا نحن الآن هنا
- شارك دوغلاس لويز للمرة الاولى مع اليوفي
كورييري ديلو سبورت
- الضفدع
- كييزا يفكر باليريمييرليغ
- فوفانا: الميلان ينطلق من جديد
- كومو يأخذ فاران
- نابولي وكفارا قصة جميلة
- الفتى الذهبي
ماركا
- رافا في منزله
- جائزة بلجيكا هاميلتون يفوز بعد تجريد راسل من الفوز بسبب وزن السيارة
- اليكسيا تنقذ اسبانيا امام نيجيريا
- سيدات اسبانيا تفزن على الصين 90-89
آس
- اليكسيا الساحرة
- اسبانيا 1-0 نيجيريا
- اسبانيا تصنع التاريخ
- فرحة راسل قابلها تجريده من الفوز
- نادال وديوكوفييتش سيتواجهان في الدور المقبل
- غولر واندريك معًا في شيكاغو
موندو ديبورتيفو
- السحرة (نادال- ليبرون جايمس- سيمون بايلز )
- جولة نيكو المعلقة
بيلد
- بشكل غير مباشر نصيحة من نجم ليفربول موجهة ضد كلوب
ذا صن
- من خارج هذا العالم تم وصف جورجينا روديغيز بملكة جمال الكون بعد ان شاركت صور عل البحر إلى جانب كريستيانو رونالدو على السرير