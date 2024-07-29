نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالتعليم: كنترولات التصحيح لم تنته حتى الآن.. والنتيجة في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل كنترولات تصحيح وتقدير درجات مواد الثانوية العامة، أعمالها على قدم وساق.

وفي ذات السياق، قالت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كنترولات التصحيح لن تنتهى حتى الآن من تقدير الدرجات والجمع بين التصحيح الإلكتروني لأسئلة البابل شيت والتصحيح اليدوي للأسئلة المقالية.

وأوضحت المصادر، أن كنترولات تصحيح مواد الثانوية العامة 2024 ستنتهى من التصحيح نهاية الأسبوع الحالي في جميع المواد.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم مراجعة الدرجات وإضافة درجات الرأفة للمستحقين، وبيانات الطلاب وتحديد العشر الأوائل وإعداد اسطوانة النتيجة يومي الجمعة والسبت.

وتوقعت المصادر، بأن النتيجة ستكون جاهزة على مكتب وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بداية الأسبوع المقبل، لاعتمادها وإعلانها رسميًا.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية ٩٦.٦٢٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية ٦٧١٦ طالبًا وطالبة بنسبة ٠.٩٥% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٧٠٧١٦٦ طالبًا وطالبة.

وأشارت وزارة التعليم، في بيان، إلى أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت ٩٧.٨٨٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١٢٤٧٦٨ طالبًا وطالبة بنسبة ١٨.٣٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٧٩٣١٩ طالبًا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء ٩٤.٢١٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١١٣٦٩ طالبًا وطالبة بنسبة ٢.٢٧%، من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٥٠١٦٤٢ طالبًا وطالبة.