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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من حسم صفقة المدافع الأرجنتيني آرون أنسلمينو خلال الانتقالات الصيفية الجارية، إستعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

وكشفت تقارير إنجليزية أن المدافع الأرجنتيني وصل بالفعل إلي لندن صباح اليوم لاجراء الفحوصات الطبية قبل الإنضمام رسميًا لصفوف البلوز.

تشيلسي يقترب من ضم جوهرة الأرجنتين

واكدت أن آرون أنسلمينو سينتقل إلي تشيلسي قادمًا من بوكا جونيورز الأرجنتيني لمدة 5 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم إضافي أخر.

وشارك المدافع البالغ من العمر 19عام، مع فريقه بوكا جونيورز الموسم الحالي في 5 مباريات أحرز خلالهم هدف وحيد.

