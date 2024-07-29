نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يفتتح مركزا لتطوير قدرات مجتمعات اللاجئين (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بمركز شباب السيسي اليوم الإثنين الموافق 29 يوليو 2024 لافتتاح مركز تنمية وتطوير قدرات مجتمعات اللاجئين في مصر.

وذلك بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، جيهان رشوان مديرعام ريادة الأعمال بالوزارة سالي سعيد مسئول المساحات الرقمية وداليا جلال المدير التنفيذي للمركز.

حيث نفذ المشروع وزارة الشباب والرياضة-الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع هيئة تير دي زوم، والتي تقدم التدريبات المؤهلة لسوق العمل حيث يتم تدريبهم على المهارات الحياتية مثل (التواصل _ التفكير النقدي _ القيادة _ العمل الجماعي _الصورة الذاتية-المساحات الرقمية).

كما تهدف التدريبات إلى اندماج الأخوة اللاجئين مع المجتمع المصري ومعرفة احتياجات سوق العمل وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية.

حيث تقدم المسئولين عن البرنامج بإلقاء كلماتهم بالتناوب حيث ثمن الجميع على المشروع

كما أثنى وكيل الوزارة على المشروع لما يقدمه من خدمات داخل مراكز شباب الجيزة.

وعلى هامش الإفتتاح قام الدكتور الصبروط بعمل جولة لمنشآت المركز كما تفقد الملعب والمبنى الإداري.

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