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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 450 حالة إشغال وتعدي بشارع العشرين لتحقيق السيولة المرورية ببولاق الدكرور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شن حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف المهندس محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، حملة مكبرة بشارع العشرين لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال التجارية والباعة الجائلين من الطريق العام ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.
وأسفرت الحملة، عن مصادرة 450 حالة إشغال متنوعة من المقاهي والمحال لتحقيق الانضباط بالطريق العام، وإيداعها بمخزن الحي.
كان قد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بشن حملات دورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك على مدار اليوم لتحقيق الانضباط.
وشدد محافظ الجيزة، على تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام.