نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحثالدكتور أسامة الأزهري والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب سبل التعاون المشترك والنهوض والارتقاء بوزارة الأوقاف، والتنسيق الكامل بين اللجنة الدينية بمجلس النواب ووزارة الأوقاف المصرية.

واستعرض وزير الأوقاف مع مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المحاور الأربعة للأوقاف مؤكدًا أن بناء الشخصية الوطنية هو المستهدف الأعظم، وأن بناء الإنسان هو أحد المحاور الأربعة التي نعمل عليها في وزارة الأوقاف.

من جانبه ثمَّن وأشاد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بالمحاور الأربعة للأوقاف، مؤكدًا أنها محاور متجانسة ومترابطة وتحقق المستهدف وتبدو ثمرتها في القريب العاجل بإذن الله تعالى.