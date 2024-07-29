واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على كاراكاس بعد فوز مادورو في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة على فنزويلا بعد الانتخابات الرئاسية في البلاد وفوز نيكولاس مادورو.

وقال المسؤول للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت الانتخابات التي أجريت في فنزويلا ستؤدي إلى فرض قيود جديدة على كراكاس: "سنأخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لمزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالعقوبات ضد فنزويلا".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن سياسة العقوبات التي ستتبعها واشنطن ستحددها المصالح الدولية الأمريكية، فضلا عن "الأفعال والتقاعس" من جانب رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وممثليه.

وأعلن رئيس المجلس الانتخابي الوطني لفنزويلا إلفيس أموروسو أنه وفقا لنتائج الانتخابات بعد معالجة 80% من أوراق الاقتراع، فاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بنسبة 51.2% من الأصوات.

وأعلن ستيفان دوجاريك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، إن الأخير يدعو إلى الشفافية الكاملة للعملية الانتخابية ونشر نتائج الانتخابات في الوقت المناسب وتوزيعها حسب مراكز الاقتراع. مضيفا أن "الأمين العام يعتبر أن جميع النزاعات الانتخابية سيتم حلها سلميا ويدعو جميع القادة السياسيين الفنزويليين ومؤيديهم إلى ممارسة ضبط النفس