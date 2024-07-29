نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحرين والأردن يدعوان رعاياهما لتجنب السفر إلى لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت سفارة البحرين لدى سوريا تذكيرا للمواطنين البحرينيين بشأن التحذيرات السابقة الصادرة من وزارة الخارجية بعدم السفر إلى لبنان نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة والمخاطر المحتملة.

وأكدت سفارة المملكة لدى الجمهورية السورية على أهمية الالتزام بالتحذيرات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية.

ودعت في بيانها البحرينيين المتواجدين في لبنان إلى مغادرة أراضيه فورا حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

وشددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة لحين المغادرة.

وأشارت إلى أنه وفي حال حدوث أي طارئ أو لطلب المساعدة يمكن التواصل مع سفارة مملكة البحرين لدى دمشق، أو من خلال مكتب المتابعة بوزارة الخارجية الذي يعمل على مدار الساعة.

من جهتها دعت وزارة الخارجية الأردنية رعاياها إلى تجنب السفر إلى لبنان حرصا على سلامتهم وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

‏وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة دعوته للأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة بهذا الخصوص.

ودعت عدد من الدول الأجنبية والعربية رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية على الفور وسط تصاعد التوتر بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي ورد تل أبيب المرتقب على حادثة مجدل شمس.

وشيعت بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل جثامين 12 طفلا قتلوا السبت بسقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم.

وبينما وجهت إسرائيل الاتهام لحزب الله اللبناني بالمسؤولية عن الحادث متوعدة بالرد، أكد "حزب الله" أن لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل ونفى مسؤوليته عن الحادثة.

وعقب الحادثة، توعدت تل أبيب برد حاد على الهجوم فيما طالب العديد من الوزراء في حكومة نتنياهو بشن هجوم على حزب الله ولبنان