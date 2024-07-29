نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القضاء ينصف هشام نصر ضد وزارة الرياضة والأولمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار مجدي المتناوي، المحامي الخاص بهشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس اتحاد كرة اليد الأسبق، الحصول على حكم لصالح موكله ضد وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

انتصار هشام نصر في قضيته ضد وزارة الرياضة والأولمبية

قال المتناوي في بيان رسمي: "هشام نصر حصل على حكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي".

وجاء نص البيان كالآتي:

"بفضل الله قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة معالي المستشار / محمد الطاهر في الدعوى رقم ۲۹۸۷۹ لسنة ۷۸ ق بجلسة ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤ المقامة من المهندس / هشام نصر ضد وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية (الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي ) CAS ) المقيدة برقم ٩٣٦٤ / ٢٠٢٣ والصادر بتاريخ ۱۳ / ۱۰ / ۲۰۲۳ ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار قرار إيقاف مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة اليد السابق برئاسة المهندس / هشام نصر " كأن لم يكن " وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه واعتماد التعديلات الواردة على لائحة النظام الأساسي للإتحاد المصرى لكرة اليد في عام ۲۰۱۷ وعام ۲۰۱۹ وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم ٥ والصادر بتاريخ ۲۳/ ۳ / ۲۰۲۱ وما ترتب عليه من آثار والدعوة لانعقاد جمعية عمومية للاتحاد المصرى لكرة اليد لانتخاب مجلس إدارة جديد مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات)".

ووفقًا لما سبق يحق للمتناوي، حل المجلس الحالي لاتحاد اليد، بالإضافة إلى دعوة لعقد انتخابات جديدة للاتحاد بمشاركة الأعضاء السابقين في مجلس هشام نصر.