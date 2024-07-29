شركات أدوية تطلب رفع أسعارها 1% بسبب المحروقات

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 يوليو 2024 09:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ تقدم عدد من شركات الأدوية بطلبات إلى هيئة الدواء لإقرار زيادة جديدة بنسبة 1% نتيجة زيادة أسعار الطاقة، بحسب الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار عوف إلى تطبيق زيادة تصل إلى 25% في المتوسط ببعض الأصناف الدوائية اعتبارا من أول يوليو الجاري؛ نتيجة تغير سعر الصرف.

ارتفاع تكلفة الشحن 100% بسبب اضطرابات البحر الأحمر

وأضاف عوف، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، أن شركات الأدوية العاملة في مصر لجأت إلى الشحن الجوي بدلًا من البحري منذ بداية اضطرابات البحر الأحمر؛ ما أدى إلى زيادة التكلفة بنسبة 100%.

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن الإنتاج المحلي من الأدوية يغطي 92% من معدلات الطلب في السوق المصرية، مضيفًا أن نسبة الصادرات سجلت 25% من إجمالي الإنتاج، وبقيمة مليار دولار.

ونبّه إلى ارتفاع قيمة مبيعات الأدوية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5% لتصل إلى 90 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لافتًا إلى انخفاض عدد الوحدات المباعة بمعدل 7%.

وتوقع رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية وصول إجمالي قيمة المبيعات إلى 200 مليار جنيه بنهاية 2024.

ورجح استقرار أرباح شركات الأدوية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من 2023، بعد زيادة الأسعار 25%.

وكانت مشتريات المصريين من الأدوية المباعة عبر الصيدليات سجلت ارتفاعا بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل 142.7 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، وفقًا لبيانات صادرة عن مؤسسة “آي كيوفيا” المعنية برصد مبيعات سوق الدواء.

وتراجعت الوحدات المباعة من الأدوية في مصر خلال الفترة نفسها بنسبة تلامس 8% لتسجل نحو 3 مليارات عبوة.