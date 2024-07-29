نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يضحي بنجم الفريق من أجل عيون جوهرة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن الصفقة التي قرر نادي النصر السعودي التعاقد معها خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي من أجل تعزيز صفوف فريقه.

ويرغب مسئولو نادي النصر في التعاقد مع صفقات جديدة وذلك من أجل احداث تغيير في الفريق من أجل تعزيزه خلال الموسم الجديد للتتويج بالألقاب المختلفة.

وفي سياق ذلك، فتشير التقارير الصحفية، إلى أن نادي النصر قدم عرضا كبيرًا لبرشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي رافينيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقد أكدت العديد من التقارير على أن النصر سيكون مضطرًا للتخلي عن لاعب أجنبي حال أنهى التعاقد مع رافينيا خلال الصيف.

ولن يمانع برشلونة من رحيل لاعبه إلى الدوري السعودي، خاصة وأنه يعاني من أزمة مالية، تجبره على التخلي عن نجومه للاستفادة من الأموال وراء رحيلهم.