نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يواصل اجتماعاته مع قيادات مديريات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعاته الدورية مع قيادات التربية والتعليم بمديريات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الآليات والحلول والمقترحات التي يمكن تنفيذها لمواجهة الكثافات الطلابية وعجز المعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وقد شهدت اللقاءات نقاشات مطولة حول مستجدات أفضل الآليات المناسبة للتطبيق وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية بالمديريات الثلاثة والتي تتناسب أيضا مع المعلمين والطلاب.

وخلال اللقاءات، أكد الوزير حرصه على عدم فرض آلية بعينها على أي ادارة تعليمية، مطالبا بوضع خطط نهائية دقيقة ومدروسة بعناية لكل إدارة تعليمية بالمديريات الثلاثة تمهيدا لمراجعتها وتطبيقها مع بداية العام الدراسي المقبل.