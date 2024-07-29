مايا مرسي: الإنتهاء من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 08:25 مساءً - - تجهيز إصدار 11 ألف بطاقة خدمات متكاملة جديدة .. خلال الأسبوع المقبل

- تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب

- نجتمع غدا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لبحث آلية جديدة لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع مسئولي الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم استعراض أبرز ملفات العمل التي تقوم عليها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد الاجتماع بحث سبل الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيشهد نهاية الأسبوع الجاري الإنتهاء من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة، بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، و2000 بطاقة إعادة إصدار، وذلك تمهيداً لتسليم تلك البطاقات لمستحقيها، الذين استوفوا كافة الإجراءات.

كما سيتم خلال الأسبوع المقبل تجهيز ومراجعة طلبات إصدار 11 ألف بطاقة خدمات متكاملة بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة، و4 آلاف بطاقة إعادة إصدار، كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب.

وتختص اللجنة ببحث ودراسة مطالب المرأة ذات الإعاقة فيما يخص جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب ، وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنها ستعقد غدا اجتماعا مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لبحث آلية جديدة لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار حوكمة منظومة الخدمات المتكاملة.