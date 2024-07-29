السد القطري يعلن مواجهة الإسماعيلي وديًا في هذا الموعد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي السد القطري رسميًا عن إستضافته للفريق الأول بنادي الإسماعيلي يوم الخامس من أغسطس المقبل في السابعة مساءا باستاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي ضمن إستعدادات الفريق القطري للموسم الكروي الجديد.

السد يواجه الإسماعيلي وديًا الأسبوع المقبل استعدادًا للموسم الجديد

النادي القطري بطل الدوري القطري بالموسم الماضي أعلن في وقت سابق عن إختيار المدير الفني السابق لمنتخب قطر الأول فيليكس سانشيز لقيادة الفريق فنيا خلفا لوسام رزق.

السد أنهى معسكره الإستعدادي للموسم الجديد قبل أيام حيث خاض 4 مباريات ودية فاز في الأولى على مانشستر 62 بنتيجة 8-0 ثم تغلب على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 ثم تعادل سلبيا أمام لاس بالماس وأخيرا إختتم ودياته بالتعادل أمام ألميريا بهدف لمثله.

الإسماعيلي يسعى لاستغلال فترة توقف مبارياته بالدوري المصري الممتاز من أجل إقامة المباريات المؤجلة للاستعداد لاستكمال مبارياته الثلاث المتبقية بعدما إقترب بقوة من ضمان البقاء بالموسم المقبل.

ويحتل الإسماعيلي، المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بعدما خاض الفريق 31 مباراة حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وتعرض للهزيمة في 13 مباراة.