نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقدام وسام أبو علي.. الأهلي يتقدم بهدف في الشوط الأول أمام سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدف نظيف أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في المواجهة التي تجمع بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مؤجلة منافسات الجولة التاسعة عشر.

وسجل هدف التقدم بأقدام وسام أبو علي في الدقيقة ال37، من عمر الشوط الأول بعد تسديدة من زميله إمام عاشور، سكنت شباك حارس سيراميكا كليوباترا.

ويعد هذا الهدف رقم 13 لوسام أبو علي مع النادي الاهلي منذ انضمامه للفريق.

وقد جاء تشكيل النادي الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - رضا سليم - وسام أبو علي.

وجلس على مقعد البدلاء كلا من:

مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.