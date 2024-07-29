نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة طريفة من مشجع الأهلي لـ إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا والتي تجمع الفريقين في مؤجلة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر.

ووجه أحدٍ مشجعي المارد الأحمر رسالة طريفة لإمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي.

وجاءت الرسالة في لافتة مرفوعة: "أحنا تؤام واحد أهلاوي وواحد زملكاوي بنحبك يا إمام عاشور"



وتشير نتيجة الشوط الأول حتى الان بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ودخل الأهلي بتشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: محمد مجدي أفشة - رضا سليم - وسام أبو علي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - احمد رمضان بيكهام

خط الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - احمد القندوسي - احمد بلحاج - صديق ايجولا.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - رجب نبيل - محمد توني - محمد عادل - صامويل أمادي - نور علاء - مروان عثمان - احمد القرموطي - چون ايبوكا.