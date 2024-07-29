نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يفتتح أهداف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والتي تجمع الفريقين في مؤجلة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر.

وسجل وسام أبو علي هدف المباراة الأول في الدقيقة 37 ليضع الأهلي في المقدمة بعد صمود دفاعي لنادي سيراميكا كليوبترا.

وسجل وسام هدفه 13 ليقترب من صدارة هدافي الدوري حال تسجيله هدف وحيد

ودخل الأهلي بتشكيل كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط : أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم : محمد مجدي أفشة - رضا سليم - وسام أبو علي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - احمد رمضان بيكهام

خط الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - احمد القندوسي - احمد بلحاج - صديق ايجولا

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - رجب نبيل - محمد توني - محمد عادل - صامويل أمادي - نور علاء - مروان عثمان - احمد القرموطي - چون ايبوكا.