شيكابالا والجزيرى ومحمد عاطف فى هجوم الزمالك أمام المقاولون

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 08:26 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في التاسعة مساء اليوم على ملعب الأخير، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – أحمد رفاعي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وجمال موتيابا ومهاب ياسر ومحمد صلاح ذكي وسامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 29 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 49 هدفا.