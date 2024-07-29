وفاء عامر: تذاكر حفلات العلمين فى متناول الإيد.. وشكرا للمتحدة على ما تقدمه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 08:26 مساءً - قالت الفنانة وفاء عامر، "ما لفت نظرى بمهرجان العلمين الزحام الشديد ومشاركة نجوم مصر فى الحفلات والجميع سعيد بتواجدهم، مقدمة الشكر للفنانة ماجدة الرومى بعد تقبيلها علم مصر لأنها قامة كبيرة واحنا بنحبها وبنحب لبنان وفلسطين وسوريا".

وأضافت وفاء عامر خلال مداخلة لبرنامج "الحياة فى العلمين" المذاع على قناة الحياة، ما استوقفنى أنه ماذا لو زار أحد نجوم مصر الكبار دولة عربية محبوبة أو محبة لنا وقبل علم هذه الدولة، وعاش الوطن العربى كله.

ولفتت وفاء عامر، إلى أن تبنى الشركة المتحدة عودة المسرح مرة أخرى للساحل الشمالى والعلمين الجديدة هى عودة قوية بشكل جديد تعيد الأمجاد القديمة، ومصر علامة من علامات الفن، وشكرا للمتحدة على ما تقدمه للفن والسياحة، مؤكدة أن مصر عاصمة للفن، وانا اختيار الشركة المتحدة ومنتجينها وبحترم اختياراتى واختيارات اللى يخترونى، وتذاكر الحفلات فى متناول الإيد".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.