نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب: أنا ضد تعدد الزوجات والقلب يحب مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مي كساب عن رأيها في تعدد الزوجات ومشاركتها في مسلسل جعفر العمدة، وذلك خلال لقائها مع منى عبدالغني في برنامج حد النجوم، من العلمين والمذاع عبر قناة CBC، وقالت: أنا طبعا ضد تعدد الزوجات والقلب يحب مرة ميحبش مرتين، بس جعفر طلع قلبه كبير أوي.

تفاصيل حلقة مي كساب في برنامج حد النجوم

وقدمت مي كساب عددا كبيرا من الأغاني خلال لقائها في برنامج حد النجوم، منها أغاني للمطربة الراحلة وردة وأبرزها ليالينا، كما غنت لنجوم التسعينات، أغنية ويلي م الغربة، وأبدعت في غناء مهرجان شارع الغرام لزوجها أوكا.

مي كساب تكشف عن خلافها مع محمد سامي في كواليس "جعفر العمدة"

ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة مي كساب عن خلافها مع المخرج محمد سامي أثناء مشاركتها في مسلسل «جعفر العمدة»، خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفي في برنامج «الراديو بيضحك» على الراديو 9090، بسبب والدها، الذي كان يمر في ذلك الوقت بأزمة صحية، وأرادت أن زيارته في المستشفى، ولكن المخرج محمد سامي رفض ذلك، لأنه سيستغرق الكثير من وقت التصوير ويعطله في المسافة من مدينة الإنتاج الإعلامي إلى منطقة التجمع الخامس.

آخر أعمال مي كساب

وكان آخر أعمال مي كساب هو مسلسل العتاولة، الذي عرض في رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

وايضا مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.