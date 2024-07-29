محمد التاجي ينتقد أبرز الأعمال الفنية المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمد التاجي منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انتقد فيه من أهم وأبرز الأعمال الفنية التي قدمت في مصر، وهو فيلم الأرض، مشيرا إلى أن هذا العمل أسوأ ما قُدم في تاريخ السينما المصرية، وأن يوسف شاهين مخرج شوه سمعة مصر.

وكتب محمد التاجي: عايز أتكلم عن حاجة اللي لما هتكلم عنها هعتبر نفسي حطيت إيدي في عش الدبابير، هتكلم عن فيلم الأرض اللي بيعتبروه أيقونة السينما المصرية، وأنا بعتبره من أسوأ ماقُدم في السينما المصرية، بسبب مشهد واحد احتواه الفيلم لبطلة الفيلم وصيفة (نجوى إبراهيم)، وهي بترمز في القصة للطهر والشرف والعفة بترمز لمصر، وفي هذا المشهد وصيفة تتحرش بطفل لم يتعدى السبع أو الثمان سنوات، وبشكل فج ومدعي العبقرية المخرج بينهي المشهد بالإيحاء للمشاهد وأن وصيفة أقامت العلاقة الأثمة مع هذا الطفل.

وتابع التاجي: المشهد ده شوه يوسف شاهين صورة مصر، وصورة القضية التي يطرحها الفيلم والغريب أن التليفزيون المصري أياميها كان هو من يضع شروط وضوابط عمل نجوي إبراهيم لإنها موظفة فيه في السينما بمنعها من تصوير قبلات في الأفلام أو أي مشاهد حميمية حتي لا تشوه صورة المذيعة المصرية، فكيف سمح التليفزيون بهذا المشهد ولا علشان الفيلم من إخراج من يدعي أنه إله السينما العربية مع إن كان عندنا أياميها مخرجين اعظم منه بكثير أمثال صلاح ابو سيف وكمال الشيخ وحسن الإمام وغيرهم، أنا بعتبر إن أعظم ماقدم وأخرج يوسف شاهين للسينما العربية، هما فيلمان الأول أنت حبيبي لشادية وفريد الأطرش وهند رستم والثاني بين إيديك لماجدة وشكري سرحان وعلوية جميل.

آخر أعمال محمد التاجي

وكان آخر أعمال محمد التاجي مسلسل «العتاولة»، بطولة الفنان أحمد السقا، الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، شارك في بطولته الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الأتربي، باسم سمرة، محمد التاجي، وإخراج أحمد خالد موسي، ودارت أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، وجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.

