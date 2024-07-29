نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهور ديانا كرزون يفيض بالإشادة والتهليل لها في حفلها الناجح بمهرجان جرش في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أقامت النجمة الأردنية ديانا كرزون حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بعنوان "ويستمر الوعد، وحظي بإقبال جماهيري كبير وإشادة واسعة من قبل الحضور.

وأكد العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أن ديانا كرزون قدمت عرضًا فنيًا متكاملًا، امتاز بالطاقة الإيجابية والأداء المميز، ما أسهم في إسعاد الجمهور الحاضر ونيل إعجابهم الكبير.

ويُعتبر هذا الحفل تأكيدًا على مكانة ديانا كرزون المرموقة في الساحة الفنية، وقدرتها على إشعال حماس الجماهير بأدائها المتميز.

معلومات عن مهرجان جرش

مهرجان جرش للثقافة والفنون هو مهرجان فنّي ثقافي يُقام سنويًا في مدينة جرش الأثرية شمال الأردن، تأسس عام 1981، ويقدم المهرجان عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين. ويقدم المهرجان مبيعات للمصنوعات اليدوية التقليدية.

آخر أعمال ديانا كرزون



وكانت ديانا كرزون، قد طرحت مؤخرًا أغنية "زفة شبيك لبيك"، وهي من كلمات الشاعر رائد الشناوي، توزيع محمد القيسي.



كما طرحت ديانا كرزون، مؤخرًا أيضًا أغنية “زفة عروس”، المستوحاة من التراث الخليجي وعمل على تطويرها وإعادة توزيعها الموسيقي عبد الله العماني.

