نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تطلق مشروعًا تدريبيًّا لتأهيل طلاب جامعة سوهاج لجمع التراث الشعبي بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مشروعًا تدريبيًا لتأهيل الطلاب المشاركين على جمع مادة التراث والمأثور الشعبي بالمحافظة، بالتعاون مع جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حساني النعماني، ضمن برامج وزارة الثقافة.

مشاركة باحثي أطلس المأثورات الشعبية

يشارك في المشروع عدد من باحثي أطلس المأثورات الشعبية بالهيئة، ويتضمن ثلاث محاضرات نظرية. عُقدت المحاضرة الأولى حول مفهوم "التراث وتعريفاته وأقسامه" وقدّمها الباحث طه إسماعيل.

المحاضرتان الثانية والثالثة تتناولان موضوعات التراث المتنوعة وأساليب جمع المأثور الشعبي، بجانب تطبيقات عملية للجمع الميداني للمادة الشعبية تحت إشراف الباحثين د. رأفت الرميلي، عرفة سبيكة، محمد عيد، أمجد صموئيل، وشهاب عماشة.

تأهيل باحثين ومراسلين جدد

وأوضحت د. الشيماء الصعيدي، مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، أن المشروع لا يقتصر على جمع التراث فحسب، بل يسعى أيضًا لتأهيل باحثين ومراسلين جدد لجمع وتوثيق المادة الشعبية، باعتباره جزءًا من المشروع الأسمى لأطلس المأثورات الشعبية.

الإشراف والتنظيم

ينعقد المشروع التدريبي تحت إشراف الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع مركز الحرف اليدوية والتراثية بجامعة سوهاج.

أنشطة صيفية مكثفة لهيئة قصور الثقافة

تقدم هيئة قصور الثقافة أنشطة صيفية مكثفة تتنوع بين المشاركة الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، بجانب انطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات، والعروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وغيرها من الفعاليات.