نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور محمود الصبروط يتسلم مهام منصبه وكيلًا لوزارة الشباب والرياضة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الدكتور محمود الصبروط صباح اليوم الإثنين لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتسلم منصبه كوكيل وزارة ومدير لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وذلك خلفًا للدكتور أحمد عبد الوكيل والذي صحبه بجولة تفقدية داخل الديوان، ورافقهما عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، وإيهاب الفاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، للتعرف على الإدارات المختلفة.

وأكد الصبروط على أهمية عقد اجتماعات مع مديري الإدارات لتحديد استراتيجية العمل للفترة المقبلة.

يُذكر أن الدكتور محمود الصبروط كان وكيلًا لوزارة الشباب والرياضة بالقليوبية قبل انتقاله إلى منصبه الجديد، بعد نيل ثقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة له.

فيما تولى الدكتور أحمد عبد الوكيل، فقد تولى منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.

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