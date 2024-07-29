نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الأهلي في الدوري المصري قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عدد كبير من متابعي مباريات الدوري المصري وخاصة محبي المارد الأحمر في معرفة ترتيب الأهلي في دوري نايل قبل سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في لقاء مؤجل بينهما من الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

سيتم نقل وإذاعة مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD، بتعليق المعلق محمد الشاذلي.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

يحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، بعد الفوز في إثنين وعشرين مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مواجهتين.