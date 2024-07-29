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أحمد جودة - القاهرة -

تواصل البعثة المصرية، اليوم الاثنين، خوض منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أبرزها مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد الدنمارك.

جدول منافسات البعثة المصرية اليوم الاثنين في أولمبياد باريس 2024

تبدأ منافسات اليوم الاثنين، عند الساعة الحادية عشر وخمسة وعشرون دقيقة، بمباراة ستجمع ندى حافظ لاعبة سلاح السيف مع بطلة أمريكا، في دور الـ32.

ويلتقي محمد حمزة لاعب سلاح الشيش، مع الفائز من بطل الجزائر وبولندا، في دور الـ32، عند الساعة الواحدة وخمس دقائق ظهرًا.

ويواجه علاء أبو القاسم لاعب سلاح الشيش، نظيره بطل اليابان في دور الـ32، عند الساعة 2 وخمس دقائق، في الوقت الذي سيواجه فيه عبد الرحمن طلبة لاعب سلاح الشيش، مع بطل المجر، في دور الـ32 أيضًا.

وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا، سيلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الدنمارك، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

وسيخوض مروان القماش بطل مصر في السباحة، منافسات 800 متر حرة، عند الساعة الواحدة إلا دقيقتين ظهرًا، بينما في تنس الطاولة سيلتقي عمر عصر ضد بطل الإكوادور في فردي الرجال ضمن منافسات دور الـ32، عند الساعة العاشرة مساءً.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 من شهر أغسطس المقبل.

