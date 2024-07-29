نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ صادم لجماهير الأهلي بشأن التعاقد مع " المسمار " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى جمهور فريق الكرة الأول بنادي الأهلي خبرًا صادمًا خلال الساعات القليلة الماضية فيما يخص التعاقد مع واحد من أبرز اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

مفاجأة جديدة تعرقل انضمام محمد بن رمضان للأهلي

وقالت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين أن هناك مؤشرات جديدة تنظر بقرب فشل انضمام الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لصفوف النادي الأهلي.

وسبق وأن ارتبط اسم نجم فرينكفاروزي المجري بالأنضمام للقلعة الحمراء خلال الموسم المقبل وذلك من أجل تدعيم صفوف النادي الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية 2025.

قبل أن تخرج شبكة نسما التونسية وتكشف عن تلقي بن رمضان عرضًا رسميًا من فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي وذلك للحصول على خدماته مجددًا.

ويسعى أبناء باب سويقة لاعداد فريق قوي يعيد العملاق التونسي لمنصات التتويج بعد ضم يوسف البلايلي من مولودية الجزائر.

يُذكر أن الاهلي قد عرض الحصول على خدمات بن رمضان على سبيل الاعارة في انتظار الرد الرسمي من فريقه المجري.