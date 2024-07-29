السيد الغديري: أوسوريو قال لي أني مستقبل الزمالك.. وهذا موقف اللاعبين الكبار معي

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف السيد الغديري لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف اللاعبين الكبار في الفريق من اعتزاله داخل صفوف الناشئين، وعن الحديث الذي كان بينه وبين أوسوريو مدرب الفريق السابق.

السيد الغديري يكشف عن رسالة أوسيريو له

وقال السيد الغديري في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أوسيريو قال عني أني مستقبل نادي الزمالك، وكان الحديث على الملئ، وأكد أني مستقبل الفريق في وسط الملعب، بعد دونجا والسيسي، كما كان يرغب في مشاركتي في مباراة الأهلي والزمالك، لكنهم أخبروه انني لست مسجلا في القائمة".

وتابع: "أوسيريو في تلك الفترة كان معجب بي للغاية، وأخبرني انني أتعامل بشكل احترافي، وكنت ألعب بقوة في التمرين".

وعن موقف اللاعبين الكبار من رحيله عن الزمالك، أشار الغديري:" أنا لم أكن ذكيا بالشكل الكافي، لأنني لم اكن اتحدث كثيرا كنت أتدرب ثم أذهب إلى المنزل فورا، وكنت متكبر، ولم يحدث معي أي احتواء من اللاعبين الكبار في الزمالك، بسبب أنهم كانوا يروا انني "رأس برأس"، وأني شايف نفسي".

وأتم:" مستر جوميز قال عني أني لاعب مميز، ولعبت في الفريق الأول بدلا من الزناري في مباراة البنك الأهلي، ولعبت مباراة جيدة، وبعد اللقاء جوميز أشاد بي".

