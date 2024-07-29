نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة مميزة بروائع عبد الحليم ووردة في مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تتواصل فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

ستشهد الليلة الاستثنائية تقديم مجموعة من روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والراحلة وردة الجزائرية، حيث ستقوم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي بإحياء هذه الأعمال في تمام الثامنة والنصف مساء الخميس الأول من أغسطس، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

الأعمال الموسيقية التي ستقدم

سيتم تقديم مجموعة من الأغاني الشهيرة، منها "إسمعوني"، "روحي وروحك"، "بكرة يا حبيبي"، "آه لو قابلتك"، "يا دلالي"، "العيون السود"، "وحشتوني"، "يانا يا حيرانة"، "مالي"، "الحلوة"، "بتلوموني ليه"، "كفاية نورك عليا"، "هي دي هي"، "نبتدي منين الحكاية"، و"إيه ذنبي إيه". سيؤدي هذه الأغاني نخبة من النجوم، وهم أحمد عفت، سمية وجدي، وصابرين النجيلي.

مهرجان الأوبرا الصيفي: تعزيز الوعي الثقافي

تُعقد فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية خلال شهري يوليو وأغسطس، على مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

يهدف المهرجان إلى المساهمة في تنفيذ استراتيجيات وزارة الثقافة الخاصة بتطوير الوعي وبناء الإنسان، ويضم أشكالًا فنية متنوعة تعكس الثراء الإبداعي المصري.

أوبرا الإسكندرية

تُعتبر أوبرا الإسكندرية، المعروفة أيضًا باسم مسرح سيد درويش، واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الثقافية في مصر. تم افتتاح المسرح في عام 1921، وهو يحمل اسم الموسيقار الكبير سيد درويش تكريمًا لإسهاماته في الموسيقى العربية.

يقع المسرح في منطقة الشاطبي بوسط مدينة الإسكندرية، ويمثل رمزًا للفن والثقافة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

تم تصميم المسرح على الطراز الإيطالي الكلاسيكي، ويتميز بتفاصيله المعمارية الفريدة وزخارفه الفخمة. يجمع تصميمه بين الأناقة والفخامة، مما يجعله وجهة جذابة لمحبي الفنون والموسيقى. يحتوي المسرح على قاعة رئيسية تتسع لعدد كبير من الجمهور، مما يجعله مكانًا مثاليًا لإقامة الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية.

تقوم أوبرا الإسكندرية بدور بارز في تعزيز الثقافة والفنون في مصر،تحتضن مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية، من حفلات موسيقية وأوبرا وباليه، إلى عروض مسرحية ومعارض فنية. كما تسعى إلى تقديم أعمال فنية راقية تلبي ذوق الجمهور المتنوع وتعزز الثقافة الموسيقية والفنية في المجتمع.

كما تستضيف أوبرا الإسكندرية العديد من المهرجانات والفعاليات على مدار العام، من بينها المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي يُعقد سنويًا.

يهدف المهرجان إلى تقديم أعمال فنية متنوعة ومتميزة تسهم في نشر الوعي الثقافي والفني بين الجمهور. كما يساهم في بناء جسور التواصل الثقافي بين مصر ودول العالم.

بالإضافة إلى دورها كمنبر للفنون، تعمل أوبرا الإسكندرية كمركز تعليمي يهدف إلى نشر الثقافة الموسيقية والفنية بين الشباب. تُنظم العديد من الورش والدورات التدريبية لتعليم الموسيقى والفنون المسرحية، مما يساهم في تنمية المواهب الفنية الشابة وإعداد جيل جديد من الفنانين.