نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع مدافع برشلونة السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب يوفنتوس بقيادة مدربه الجديد تياجو موتا في تدعيم مركز الدفاع بعناصر مميزة، إستعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

ووفقًا للتقارير الإيطالية، فإن إدارة اليوفي أتمت الأتفاق مع المدافع الفرنسي جان كلير توديبو لضمه خلال الأنتقالات الجارية، حتي يونيو 2029.

وأكدت أن يوفنتوس سيتقدم بعرض رسمي لنادي نيس الفرنسي خلال الأيام القادمة، لضم توديبو علي سبيل الأعارة مع وجود بند بأحقية الشراء بمقابل 35 مليون يورو.

يوفنتوس يقترب من ضم الفرنسي كلير توديبو

وأنتقل كلير توديبو إلي صفوف نيس قادمًا من برشلونة الإسباني صيف 2021، في صفقة كلفت خزينة الفريق الفرنسي 8.5 مليون يورو.

وشارك المدافع الفرنسي البالغ من العمر 24 عام، مع فريقه الموسم الماضي في 33 مباراة صنع خلالهم 3 تمريرات حاسمة.