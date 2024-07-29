نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شيكابالا على رأس تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في التاسعة مساء اليوم على ملعب الأخير، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

محمود الشناوي خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – أحمد رفاعي – عمر جابر

أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – أحمد رفاعي – عمر جابر خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم “إيشو”

: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم “إيشو” خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق “شيكابالا”

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وجمال موتيابا ومهاب ياسر ومحمد صلاح ذكي وسامسون أكينيولا.

