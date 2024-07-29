نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موناكو الفرنسي يضم موهبة سنغالية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعي موناكو الفرنسي في إبرام العديد من الصفقات خلال الأنتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق، قبل بداية الموسم الجديد 2024-2025.

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن إدارة موناكو نجحت في الحصول علي خدمات السنغالي الواعد لامين كامارا قادمًا من ميتز الفرنسي خلال الانتقالات الحالية.

وأضافت الصحيفة أن السنغالي لامين كامارا سينضم إلي صفوف موناكو مقابل 13 مليون جنية أسترليني، بالإضافة إلي 2 مليون جنية أسترليني إمتيازات.

موناكو الفرنسي يتعاقد مع لامين كامارا

وأفادت أن الفريق الفرنسي أتم الاتفاق مع لامين كامارا البالغ من العمر 20 عام، علي كافة الأمور الشخصية والتعاقدية، ومن المقرر إتمام الصفقة خلال الأسبوع الحالي.

ويأمل موناكو بقيادة مدربه أدي هوتر في ضم السنغالي الواعد لامين كامارا من أجل تعويض الرحيل المحتمل لثنائي الفريق يوسف فوفانا والمالي محمد كامارا.