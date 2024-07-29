يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 الدوري العام.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قندوسي يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

امير السيد

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