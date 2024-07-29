نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قندوسي يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 الدوري العام.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الأهلي، كالتالي:
- حراسة المرمى: محمد بسام
- خط الدفاع: أحمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - أحمد رمضان بيكهام
- خط الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج - صديق ايجولا
- خط الهجوم: أحمد ياسر ريان
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - رجب نبيل - محمد توني - محمد عادل - صامويل أمادي - نور علاء - مروان عثمان - احمد القرموطي - چون ايبوكا.