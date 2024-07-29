أسامة الأزهري يستقبل وكيل وزارة الأوقاف القطرية لشئون الدعوة والمساجد

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد حمد الكواري وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر للدعوة والمساجد والوفد المرافق له، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونقل الدكتور محمد حمد الكواري وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر تحيات وتقدير معالي السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية، والجهود المبذولة من قبل وزارة الأوقاف المصرية في سبيل الارتقاء بالوعي الديني والثقافي والوطني بما يرسخ مفهوم المواطنة، والاستقرار، وتقديم خطاب ديني منير للتصدي لكل سبل التطرف والإرهاب.

وأطلع معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر للدعوة والمساجد والوفد المرافق له على جهود وزارة الأوقاف المصرية والمحاور الأربعة التي بنت وزارة الأوقاف عليها برنامجها في سبيل الارتقاء بالوعي الديني والثقافي.

كما ناقش الجانبان سبل التعاون والتنسيق الكامل في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق صالح البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين في ترسيخ القيم العليا التي تحقق الانطلاق للمستقبل وتحقق مقاصد الشرع الشريف.

وأهدى وزير الأوقاف درع وزارة الأوقاف المصرية للدكتور محمد حمد الكواري وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر للدعوة والمساجد تقديرًا لهذه الزيارة الكريمة.

من جانبه أهدى الدكتور محمد حمد الكواري وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر للدعوة والمساجد نسخة من كتاب الله (عز وجل) ودرع وزارة الأوقاف القطرية لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية المباركة.

جاء ذلك بحضور الوفد المرافق المكون من السيد خالد أحمد الشيباني مدير مكتب وكيل وزارة الأوقاف للدعوة والمساجد، والسيد مال الله عبد الرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، والسيد سليمان جمعان القحطاني مدير إدارة المساجد، والسيد عبد السلام محمد الراجحي مدير إدارة الشبكات الإسلامية.