نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. مصر تخسر أمام الدنمارك والأهلي يخشى انتقال لاعبه السابق إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الأهلي يدرس عودة لاعبه السابق بعد اتفاقه سرًا مع الزمالك

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي “إف إم”، ان النادي الأهلي دخل بقوة لاسترداد لاعبه السابق أحمد رمضان بيكهام.

أضاف شبانة أن بيكهام كان ضمن اهتمامات الزمالك بعدما اتفق معه سرًا، لنتفاجىء بطلب كولر لتقرير مفصل عن اللاعب لاسترداده في فترة الانتقالات الصيفية.

نتيجة مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك في أولمبياد باريس

تلقى المنتخب المصري لكرة اليد، هزيمة من منتخب الدنمارك بنتيجة 30-27 في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 من شهر أغسطس المقبل، بمشاركة 206 دول في 32 رياضة مختلفة.

محمد حمزة يقصي بطل إسبانيا ويبلغ ربع نهائي سلاح الشيش

تأهل محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، للدور ربع النهائي في منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 من شهر أغسطس المقبل.

تغلب محمد حمزة على الإسباني كارلوس لافادور المصنف الرابع عشر عالميا بنتيجة 15-12 في الدور ثمن النهائي ويتأهل للدور ربع النهائي.

جوناثان نجويم على رادار الأهلي بعد مغالاة عطية الله

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان الأهلي يضع جوناثان نجويم ضمن اهتماماته لتدعيم الجبهة اليسرى للقلعة الحمراء.

وأضاف شبانة ان ترشيح اللاعب الكاميروني جاء بعد تعثر مفاوضات المارد الأحمر والمغربي يحيي عطية الله لاعب سوتشي الروسي، والذي طلب الحصول على ٢ مليون دولار، ما يراه المسؤولين في الأهلي مبالغ فيه نسبة لسن اللاعب الذي تجاوز الـ٣٠ عامًا.

كريم نيدفيد يرفض قرار الأهلي ويتمسك بموقفه

رفض كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار إدارة ناديه والجهاز الفني، وأبدى التمسك بقراره حال الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ويضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، كريم نيدفيد ضمن الأسماء المطلوب رحيلها على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحصول على دقائق لعب.