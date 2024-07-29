نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يعلن تعاقده رسميًا مع كالافيوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، عن إتمام التعاقد مع المدافع الإيطالي الدولي ريكاردو ‎كالافيوري البالغ 22 عامًا، بشكل رسمي.

أرسنال يضم كالافيوري من بولونيا

انضم كالافيوري إلى أرسنال الإنجليزي قادمًا من ‎بولونيا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجحت إدارة نادي أرسنال في حسم صفقة التعاقد مع كالافيوري مقابل 42 مليون باوند شاملة الإضافات، بعقد لمدة خمس سنوات قادمة.

جدير بالذكر أن اللاعب الإيطالي شارك حتى الآن في مسيرته خلال 129 مباراة وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 13 آخرين، وحصل على 25 كارت أصفر و2 طرد غير مباشر.