نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفوز على كومو الإيطالي بهدف نظيف وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الفوز على نظيره فريق كومو الإيطالي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد كلينكيرشهايم وديا ضمن معسكرهم التحضيري للموسم الجديد من الدوريات.

ملخص مباراة الهلال وكومو

وبدأت أحداث مباراة الهلال وكومو برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وكان الهلال الأقرب للتسجيل لكنه لم ينجح لتألق الحارس والدفاع في التصدي لها وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل الكسندر ميتروفيتش الهدف الأول في الدقيقة 63 صنع الدوسري وحاول كومو التعادل ولكن لم يستطيع وانتهت المباراة 1/0.