نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تعلن شروط التقديم للتجارب النوعية في الموسم المسرحي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، عن فتح باب التقديم للمشاركة في الموسم المسرحي الجديد للتجارب النوعية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

شروط التقديم

تضمنت الشروط تقديم النصوص بالمشروع الفني مرفق بها تصور مبدئي للرؤية التشكيلية وصور فوتوغرافية، مع إرسال نسخة واحدة فقط لا غير من كل نص مسرحي ونسخة PDF، بالإضافة إلى تقديم سيرة ذاتية للمخرج المعتمد، على ألا تقل درجة المخرج في الموسم السابق عن 60% من الدرجة الكلية.

المواعيد والمكان

تقدم الأعمال المسرحية بالفروع والأقاليم الثقافية الستة، في موعد أقصاه ٢٠ أغسطس المقبل، حتى يتسنى تجميعها وإرسالها للإدارة العامة للمسرح فور تلقيها مباشرة. أما بالنسبة للأماكن خارج المسرح التقليدي، تتم مناقشة المخرج بالإقليم التابع له، بعد فحصها.

الإنتاج والإشراف

تتولى الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، إنتاج العروض المسرحية، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

مشروع "التجارب النوعية"

مشروع "التجارب النوعية" هو أحد أشكال الإنتاج المسرحي التي تتيحها هيئة قصور الثقافة سنويا لشباب المبدعين، بجانب تجربة نوادي المسرح، ويمكن من خلالها تقديم عمل مسرحي يعتمد على الابتكار والتجديد من خلال تجارب في الفضاءات المفتوحة أو الأثرية وغيرها من الأماكن، لدفع مسرح الثقافة الجماهيرية نحو آفاق جديدة.